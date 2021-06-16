Опытный вратарь в 1992 году приехал в развивающийся клуб «МюПа» – он помогал совсем молодым Сами Хююпия и Яри Литманену, а его команда сходу выиграла кубок страны.

Сейчас легенда «Зенита» Михаил Бирюков работает в клубе тренером вратарей. Команда уже вышла из отпуска, поэтому футбола очень много: днем – тренировки, вечером – просмотр матчей Евро-2020. Мы созвонились с Михаилом Юрьевичем после игры Венгрии и Португалии.

– Вы смотрите Евро-2020 глазами вратаря и тренера вратарей. На какие тренды обратили внимание по ходу первого круга?

Евро-2020 Петербург – город Евро. Родина Аршавина и русской культуры 12/06/2021 В 10:00

– Бросилась в глаза одна новая тенденция. Раньше все вратари – в России, в Европе – пытались выйти из обороны за счет паса от ворот. На этом чемпионате наоборот: любая малейшая опасность для вратаря – и он просто выбивает мяч вперед. Цена ошибки слишком высока. Мало даже таких ситуаций, где вратарь идет в обводку, рискует. А промедление во вратарской заканчивается плохо.

– Перейдет ли эта черта в клубный футбол или она актуальна только для краткосрочного турнира?

– Все зависит от возможностей футболистов, но обычно все равно переходит. Потому что весь мир смотрит чемпионат Европы, все обратили внимание на агрессивную оборону шведов. С 20% владения мячом они и выиграть могли – кто знает, когда вообще такой процент еще повторится.

Здесь на Евро футбол стал более прагматичный, в том числе и для вратарей. Но забили бы шведам быстрый гол – игра, конечно, пошла бы по-другому. Как венгры, которые пропустили в конце и сразу открылись.

– Что вы подразумеваете под прагматичным футболом?

– Очень много команд играют эшелонированной обороной: те же шведы с испанцами, венгры с португальцами. Ее очень сложно взломать, поэтому соперники используют больше дальних ударов. И ближних блоков почти нет – то, что было один-два года назад, в большом количестве. А это как раз то, чему мы учим вратарей – правильно ставить ближний блок. К примеру, момент у Шунина, когда он выручил при счете 0:1. Пошел в ближний блок, сблизился и сыграл надежно.

Антон Шунин пропускает третий мяч от Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

– Кстати, как вам игра Шунина с Бельгией? Есть ли его вина в пропущенных мячах?

– Как тренер вратарей и как бывший вратарь не могу сказать, что Шунин ошибся в чем-то. В первом голе ничего не мог сделать, во втором… Куда-то не туда побежал Черышев, а вратарь играл по мячу. Можете спросить – а почему не поймал? Но сложная ситуация: шла передача на ближнюю штангу, все пролетели. Возможно, если бы вратарь чуть развернул кисти, мяч ушел бы не в середину, а ближе к бровке – и ничего бы не было.

Могу чуть-чуть предъявить претензию к третьему голу в ворота Шунина. Возможно, немного потерял позицию. Если бы чуть пораньше прочувствовал ситуацию, раньше опустился к ближнему углу, возможно, мог бы мяч достать. Обвинять Шунина никто не имеет право, я могу только сказать «не выручил» про этот эпизод. Но такое бывает.

– Вы обсуждали с Андреем Луневым исключение из заявки Станислава Черчесова?

– Для меня это решение стало сюрпризом. Не хочу обижать других вратарей сборной или оспаривать мнение тренерского штаба, но после травмы Лунев провел очень достойную и уверенную концовку сезона. По этим играм у меня как у тренера вратарей «Зенита» претензий к нему нет.

По себе знаю, что такие ситуации для вратарей всегда тяжелые. Поэтому я даже не звонил и не трогал Лунева.

Что случилось и что там произошло в сборной – видимо, нужно быть внутри коллектива, чтобы понимать. Но исходя из того, что у Андрея именно большой опыт международных игр, мне было странно. Но опять же, я не имею право критиковать – возможно, тренер вратарей сборной лучше объяснит ситуацию. Любому вратарю такое надо пережить, через это пройти. Но это не трагедия. Для Лунева это исключение – дополнительный стимул доказать, что он должен быть в сборной.

– «Зенит» в последнее время поставляет много молодых вратарей в российский футбол, в самой команде в прошлом сезоне дебютировал Одоевский и подтянулся Бязров. Откуда столько талантов?

– Хорошие традиции и школа в Петербурге. Также считаю важным для становления вратаря – прожить свою жизнь, оторваться от дома, выйти из зоны комфорта, доказать, что ты что-то из себя представляешь где-то еще. Я очень рад, что у нас достаточно вратарей, которые, может быть, пока еще не так сильно выстрелили, но которые регулярно играют в России и за границей, как Александр Васютин в «Югордене». Мы за ним следим.

Михаил Бирюков («Зенит») Фото: www.fc-zenit.ru

– Васютин в каком-то смысле повторяет ваши шаги – после «Зенита» первым заграничным чемпионатом в его карьере стала Финляндия. Давайте как раз вернемся в прошлое. Как получилось, что в 90-е годы многие игроки «Зенита», включая чемпионов СССР-1984, поехали именно туда?

– Лично у меня закончился контракт с «Зенитом» – тогда, правда, не контракты были, а трудовые соглашения. Ребята все еще молодые были, искали, где продолжить карьеру, а Финляндия только начинала развиваться, казалось интересной, тем более соседний регион.

Все произошло спонтанно в моем случае. Случайные люди обратились – раньше не было никаких агентов, кто-то по телефону позвонил. Информация за границей о нас была, за чемпионатом оттуда следили. Приехал на просмотр и остался, хотя оформлялись долго. Финнам тоже было интересно усилиться игроками из России. Мне повезло, что попал в хорошую команду «МюПа».

– Остановимся на ней подробнее. «МюПа» в начале 90-х, как говорят у нас, бросила перчатку гегемону – клубу «ХИК» из Хельсинки. Купили у них Яри Литманена, стали отбирать титулы…

– Собралось действительно талантливое поколение, сложилось много факторов. Мне рассказывали, что еще у клуба был инвестор, связанный с достаточно крупной и богатой бумажной фабрикой. Хозяин фабрики был настоящим фанатом – захотел сделать в маленьком городке сильную команду. Пригласили и тренеров, и игроков сильных, стадиончик построили – какое-то развитие шло. Отношение к футболу было более внимательное, чем у нас в тот период – везде строили бесплатные стадионы, везде были манежи, даже Хююпия позднее открыл свой манеж.

– Совсем молодой Хююпия пришел в «МюПа» вместе с вами. Чем запомнился?

– Он параллельно служил в армии. Команды тогда еще были не полностью профессиональные. Те, кто был на контрактах, а это 4-5 человек, тренировались весь день. Те же, кто днем работал, посещал двухразовые тренировки.

Вот Хююпия утром отслужит в армии, вечером тренироваться придет.

Сразу чувствовался класс у него – по мне талантливых защитников вообще стоит искать в Финляндии.

– Что в них особенного?

– Там непростой футбол был уже тогда, сейчас тем более. Все исполнительны, дисциплинированы. Я к финнам в футболе отношусь уважительно, хотя в целом мы в России как-то несерьезно смотрим на ближайшего соперника сборной. У них силовой футбол, чем-то похожий на английский, и футболисты не угловатые. Сборной будет не так просто. Финны по-хорошему очень упертые.

Йоонас Колкка, Яри Литманен и Сами Хююпия в 2000 году Фото: Getty Images

– А как вам Литманен?

– Очень адекватный парень, доброжелательный, по уровню для Финляндии – вообще топ. Помню, играли неплохую товарищескую игру с «Аяксом», там еще начинал Ван дер Сар – это была часть сделки по продаже Литманена. Причем его сначала даже не продали, а отдали в аренду в «Аякс» – понимали, что будет стоить еще больше и можно будет подзаработать. У Литманена очень грамотное отношение к футболу, он был фанатом тренировок. Не совсем типичный финн, поэтому и техника у него была своеобразная.

– Как вам Финляндия в бытовом плане на фоне перестроечного Союза?

– Уже тогда было много спортплощадок. Хоккейные коробки постоянно заливают, если футбольное гаревое поле, то с подогревом – над ним лампы. А еще отношение людей к футболистам – вот это спокойствие, все хотят помочь, поддерживать. Возможно, с опаской сначала смотрели на нас, но потом нормально. Тем более много русских тогда играло: Еременко-старший играл, Леха Прудников, много кто из «Зенита» поехал.

– Какими были условия в Финляндии?

– Мне там сняли трехкомнатную квартиру, была служебная машина. Каких-то больших денег не было, налог большой, но в то же время хватало.

Сумм я уже не помню, но получалось, что на одного члена семьи – а у нас семья была из трех человек – приходилось что-то сравнимое с пособием по безработице.

– В 90-е еще развивалась культура фарцовки. Что в Финляндию привозили и что оттуда вывозили?

– Туда – российские алкоголь, икру и сигареты привозили. Продавать сразу это, конечно нельзя было, поэтому пристраивали знающим людям, они потом отдавали выручку. А оттуда в основном одежду привозили. Техника в те времена считалась достаточно дорогой.

Михаил Бирюков в 1984 году Фото: www.fc-zenit.ru

– Сейчас дорога из Петербурга в Финляндию занимает несколько часов. А как было тогда?

– От дома до дома 300 километров было. За четыре часа с таможней спокойно доезжал, от Питера до Выборга шла отличная дорога. С той стороны тоже дороги хорошие подвели, потому что товарооборот усилился. Это потом стало сложнее, бумаги какие-то ввели, поток увеличился – все стало зависеть от очередей на таможне.

– Какое место в Финляндии можете назвать особенным?

– Там много хороших мест, но мое любимое – Мюллюкоски. Там, где моя команда «МюПа» и играла. Городом это не назвать, но и далеко не деревня. Раньше там была фабрика, много жителей, в основном частный сектор и небольшие домики.

Мы прожили там 10 лет, с удовольствием приезжали, у нас даже дом там был. Но возникли проблемы и его пришлось продать – с одной стороны хорошо, что успели это сделать и что-то получить, с другой – очень обидно. То время вспоминаем с особой теплотой. До сих пор, бывает, приезжаю – на улице узнают.

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