«Сочи» узнал первого соперника по Лиге конференций. Во втором квалификационном раунде команда Владимира Федотова сыграет с азербайджанским клубом «Кешля».
Первый матч запланирован на 22 июля в Сочи, ответная встреча пройдет в Азербайджане 29 июля, сообщает пресс-служба российской Премьер-Лиги.
- «Кешля» станет первым соперником «Сочи» в еврокубках в истории клуба.
- «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам завершившегося сезона. Помимо сочинцев в Лигу конференций вышел «Рубин».
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