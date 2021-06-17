Опубликовано 17/06/2021 в 10:38 GMT | Обновлено 17/06/2021 в 10:39 GMT

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал отставку главного тренера Ивицы Олича.

«Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон.

Стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение. Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы», – заявил Бабаев.

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Также гендиректор московского клуба подтвердил, что в новом сезоне главную команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Алексей Березуцкий.

«Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И неудивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера», – сообщил Бабаев в интервью «Спорт-Экспрессу»

Ивица Олич покинул ЦСКА после 2,5 месяца в московском клубе. При нем армейцы финишировали на шестом месте в чемпионате России и впервые за 20 лет не пробились в еврокубки.

Алексей Березуцкий выступал за красно-синих с 2001 по 2018 гг. Он помогал Леониду Слуцкому в голландском «Витессе», с 2020-го работал замгендиректора, а затем и тренером ЦСКА.

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