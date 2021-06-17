Опубликовано 17/06/2021 в 10:57 GMT | Обновлено 17/06/2021 в 10:58 GMT

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил имя нового главного тренера «Нижнего Новгорода». Им стал бывший нападающий «Зенита», «Севильи», «Динамо» и сборной России Александр Кержаков.

«Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы! Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды.

И еще важно, что для Саши наш регион не чужой – отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-лиге! Удачи, Александр! Нижний Новгород – вперед!» – написал в инстаграме Никитин.

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Глава региона также выложил совместные фотографии с Кержаковым в областной администрации, на которых Александр позирует с клубным шарфом.

Александр Кержаков с 2018 по 2020 гг. возглавлял сборную России U-17, а затем перешел на работу в «Томь». В сибирском клубе 38-летний тренер занял 18-е место в ФНЛ и впервые за 23 сезона опустилась в ПФЛ.

ФК «Нижний Новгород» основан в 2015 году. В сезоне-2020/21 клуб занял третье место в ФНЛ и впервые в истории сыграет в Премьер-лиге.

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