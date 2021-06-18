Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский заявил, что нападающий «Локомотива» Федор Смолов может стать игроком одного из клубов MLS.
«Смолов говорил мне, что у него есть вариант продолжить карьеру в США, в «Майами» Бекхэма, как я понял. Не говорил конкретно когда. Было бы прикольно, он бы стал первым русским в MLS. Какие деньги ему будут тут платить? Учитывая, что ему уже за 30, он приедет сюда, даже несмотря на деньги», – сказал 37-летний Торбинский в выпуске шоу «КраСава».
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- Смолов провел вторую половину сезона-2019/20 в испанской «Сельте» на правах аренды, но затем вернулся в «Локомотив». Форвард не попал в заявку сборной России на Евро-2020.
- Торбинский после завершения карьеры проживает в США.
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