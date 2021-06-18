«Рубин» предложил две должности в клубе Зареме Салиховой – жене владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Уважаемая Зарема! Готовы не только взять вас вне конкурса на должность SMM, но и даже принять в совет директоров, которого у нас, правда, нет, однако ради такого дела мы готовы его создать!» – говорится в шуточном заявлении «Рубина».

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Ранее Салихова вошла в совет директоров «Спартака», но вскоре оставила место, так как была не согласна с позицией клуба по кандидатуре тренера Руя Витории на смену Доменико Тедеско.

SMM-менеджер «Рубина» недавно перешел на работу в «Спартак», и казанцы начали поиск замены.

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