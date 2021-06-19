Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова сообщила, что бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско мог остаться в московском клубе.

«Зарема, а в чем проблема, уговорили бы Тедеско остаться с ЛА [Леонидом Арнольдовичем – Федуном]», – спросили девушку в комментариях ее телеграм-канала.

«Он готов был продлить. РУ все были против», – ответила Зарема.

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«Ну а почему тогда не продлили? Опять все [спортивный директор Дмитрий] Попов решил, а владелец в стороне стоял?» – уточнили у нее.

«Верит. Рассказали красиво, что Руй [Витория, новый главный тренер «Спартака»] научит их обороняться и играть между линиями», – заявила Салихова.

Доменико Тедеско пришел в «Спартак» в октябре 2019 года. В чемпионате России-2020/21 35-летний немец занял второе место и вывел красно-белых в квалификацию Лиги чемпионов.

Перед зимней паузой в РПЛ Тедеско объявил о непродлении контракта и покинул клуб по окончании сезона. Новым коучем «Спартака» вместо Тедди стал португалец Руй Витория.

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