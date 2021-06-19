Бывший скаут московского «Динамо» и «Коламбус Крю» Александр Тильман рассказал, что форвард «Локомотива» Федор Смолов может продолжить карьеру в США.

«Вполне вероятен его трансфер в MLS. У Смолова матчей за сборную хватает, он выступал в еврокубках, умеет забить. Плюс не такой старый для качественного нападающего. Есть определенная медийность:

Смолов – один из самых популярных футболистов в России. Большое спасибо [пиар-менеджеру] Лене Болотовой и [футбольному агенту] Герману Ткаченко.

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В «Интер Майами» один центральный форвард – это Игуаин. Качества Смолова позволяют ему играть в двойке нападающих», – заявил Тильман. Его слова цитирует в телеграм-канале журналист Анар Ибрагимов.

В чемпионате России-2020/21 Смолов провел 21 матч за «Локомотив», забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский в интервью ютьюб-каналу «КраСава» рассказал со ссылкой на слова Смолова, что у Федора есть предложение из «Интер Майами».

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