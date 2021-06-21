Зарема Салихова дала интервью Ксении Собчак и рассказала о знакомстве с Леонидом Федуном, роли в «Спартаке» и отношении к сборной России.

О модельной карьере

Салихова: В модельное я пошла только по одной причине – у меня была ужасная прыгучая походка. С детства я играла только с мальчишками и не умела даже двигаться как девочки. Когда мне было 16 лет, в школе прошел кастинг, отбирали девочек. Я тогда жила в Ульяновске. Был скаут, который нашел Наташу Водянову. Он привез меня в Москву, вместе со мной сходил в Третьяковскую галерею, и далее предложил улететь в Японию. Но я отказалась, потому что выбрала учебу.

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Собчак: А не было ощущения, что ты можешь стать следующей Водяновой, и нужно соглашаться?

Салихова: Ну, на самом деле я трезво оцениваю, что у меня недостаточно роста. А если становиться моделью, то как минимум уровня Victoria Secret. Просто для фото мне не совсем было интересно. Но походку я исправила.

О знакомстве с Федуном

Собчак: Как ты познакомилась с Федуном? По сообщению журналиста Sports.ru Головина, это было в 2005 году на конкурсе красоты «Русского радио». У Федуна тогда была доля, и вот он там тебя заприметил.

Салихова: Нет, не на самом конкурсе. Мы познакомились в Хорватии в 2005 году. Мне было 18 лет, я знать не знала, кто такой Федун. Был июнь, нетипичная для Хорватии погода, всего +6 градусов, ночью выпадал снег. Девушки проходят подготовку к конкурсу в Хорватии, а он там играл в теннис. Было где-то 27 девушек, плюс еще с прошлого года. Все девушки замерзли, потому что ни у кого не было одежды. рассчитаной в июне на снег. Мы гуляем по Дубровнику, он всех загоняет в магазин, говорит: «Давайте, у вас 15 минут, покупайте теплую одежду, кто что унесет. Я все оплачиваю». Все побежали, стали набирать бусы, купальники. А я стояла у входа и смотрю, думаю: вот цирк. Он мне говорит: «А почему ты не идешь?» Он пошел, сам нашел какой-то розовый спортивный костюм на три размера больше: «На, оденься, замерзнешь».

Зарема Салихова и Леонид Федун Фото: Getty Images

О статусе

Собчак: У тебя какой статус? Вы же везде вместе появлялись. Дети, семья. Я так понимаю, вы не женаты?

Салихова: Нет, потому что он мне сказал: «Хочешь свадьбу – сделай сиськи». Я сказала нет.

Собчак: Федун, ну я не знаю даже, что сказать!

О геях в «Спартаке»

Собчак: Почему Доменико не продлил контракт со «Спартаком»? Ты его уговаривала?

Салихова: Конечно, уговаривала. И когда он сказал, что не будет продлевать, я неделю плакала, потому что знала сильно заранее, и мне было жалко команду. Ему, думаю, было тяжело, плюс есть этот Газизов, он постоянно устраивал какие-то неприятности. Как европеец он об этом вообще никогда не скажет. Мне с Леонидом он говорил – это ужас, ужас и неправда – что Доменико нетрадиционной ориентации. Газизов один раз услышал, когда я разговаривала с агентством по подбору гувернеров. У меня самое первое требование – не гей, потому что мне два раза геев присылали, а у меня три мальчика. Я абсолютно нейтрально отношусь, но не хочу, чтобы моих сыновей воспитывал человек нетрадиционной ориентации. Он услышал и понял: «Ага, вот как можно избавиться». Я была в шоке.

Собчак: От такой манипуляции?

Салихова: Нет, я же ему верила! Мы вернулись в Россию, я позвонила тренеру: «Давай с тобой поговорим. Скажи мне честно...» Он такой: «Вы что?!» А тот: «У него никто не видел фотографий семьи, и почему у него красные глаза? Может, он что-то принимает?» Мы же не знали тогда, что Газизов такой балабол. Интриги плести – он мастер в этом. И Тедеско говорит: «Нет, конечно! Вот моя семья, дочка, просто оберегаю свою семью». А я говорю: «Так, почему такие глаза?» «Много компьютера, у меня сухость».

Доменико Тедеско Фото: Getty Images

Собчак: А если бы он оказался геем, это бы на ваше решение повлияло?

Салихова: Думаю, да. У нас один раз был нетрадиционной ориентации футболист – ничего хорошего.

Собчак: Ты считаешь, что ориентация влияет?

Салихова: Да.

О неприязни к «Матч ТВ»

Салихова: Когда я только появилась, «Матч ТВ», «Газпром Медиа», они там неделю сидели хихикали, эти эксперты, у которых на четверых IQ меньше, чем у меня. И Тина тоже у себя в инстаграме нашла свою фотосессию в журнале Maxim: «А вот я тоже снималась, но у меня все чинно, у меня в трусах». Но иногда неправильно подобранные трусы – это еще хуже, чем без трусов.

Собчак: Ты думаешь, это был выпад в твою сторону?

Салихова: Я в этом на 100% уверена. А теперь: «Зарема, Зарема, дайте интервью, мы же женщины, мы должны друг друга поддерживать, вы такая сильная, нам так интересны». И каждый комментатор, от Черданцева до кого-то там обратились, мне лично написали. Но никаких «Матч ТВ», потому что я знаю, как они фотошопят. Пенальти надо дать – они повторы не показывают. Рука у других команд – руки не было. Если мячик попал в плечо, они фотошопом двигают в руку.

О детях

Собчак: Вышел журнал Forbes «Самые богатые наследники России», и дети Федуна заняли 10-е место.

Салихова: Мои?

Собчак: Я так понимаю, все.

Салихова: Я не в курсе. У нас дети, они очень добрые...

Собчак: Это же большой груз. Очень часто родители размышляют про парниковый эффект – дети живут в теплице, за них все делают.

Салихова: Эта гиперопека, я заметила, что мальчика своего сильно опекала. Я подальше отошла, был гувернер, он ходит на карате. Больше он гуляет не с нянями, а с охранниками. Няни только у двух маленьких.

О тренерах «Спартака»

Салихова: Стала глубже вникать, когда начали брать не тех тренеров, которые мне нравятся. Я смотрю по-другому на этот футбол. Тренер – это харизма, внешность, голос, лицо клуба. Например, когда они взяли Аленичева, и все ветераны: «Должен быть свой». Я смотрю и говорю: «Ленечка, пожалуйста, не бери его. Посмотри, у него глаза... Ой, господи, голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его! У него не получится!» Здесь все равно должна быть харизма.

Собчак: То есть Аленичев – нет, а вот после него был Карпин.

Валерий Карпин и Луис Адриано Фото: Getty Images

Салихова: Нет, Карпин был до. Ну Карпин, он, понимаете, яркий, из того поколения это единственный тренер, который остался на плаву. То есть он ушел из «Спартака», он не завязал с футболом, не исчез с футбольных радаров. Он брался за любой клуб, там, «Армавир»...

Собчак: Федун его назвал сбитым летчиком.

Салихова: Я с этим не согласна. Он брался за любой клуб, и как тренер вырос. И сейчас в «Ростове» у него восемь футболистов плюс-минус вот так вот ходят. «Ростов» живет тем, что они зарабатывают на футболистах. То есть он должен их развить, довести до уровня, чтобы их купил «Зенит» – у них, кстати, скаутинг неплохой в «Ростове». У них нет задачи титулы брать. Здесь нужно на клуб зарабатывать. Я не согласна, что он сбитый летчик. У него яркие пресс-конференции, он критикует судей. Он делает все, что нравится болельщикам.

Собчак: Какой самый крупный скандал был у тебя с Федуном на тему футбола?

Салихова: Когда Эмери уволили. Не разговаривали, пока Карпин был там. Мне очень нравился испанский тренер, у нас его уволили через пять месяцев. Я видела, как он работает. Он требовал очень профессионального отношения среди футболистов, но у нас тогда был Дзюба, такой деструктивный парень. Дзюба его назвал тренеришкой. Время все расставит на свои места. Тогда я Леониду сказала: «Если ты уволишь Эмери, я не буду ходить на игры». И года два меня не было.

О назначении в совет директоров

Салихова: В совете директоров я оказалась еще в январе. Это просто как некая формальность, которая ничего на самом деле не дает. Но что такое совет директоров? Леонид Арнольдович, сын Вагита Юсуфовича, потому что это личные деньги, и брат Леонида.

Собчак: То есть это такое семейное предприятие? А как там тогда возможны разногласия?

Салихова: Возможны, как и в любой семье.

Собчак: Это было предложение Федуна, чтобы ты туда вошла?

Салихова: Нет, раньше были другие люди, которые годами находились. Никакого от них толку не было. Главное – никакой ответственности. Почему всегда виноват только Федун? Давайте ответственность персонализируем. Даже если он ошибается, он материальную несет за это ответственность.

О сборной России

Собчак: На чемпионате Европы у нашей сборной есть шанс?

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Салихова: Нет.

Собчак: Черчесов тебе нравится как тренер?

Салихова: Нет. Потому что он убрал моего любимого вратаря Плетикосу. Это была одна из моих первых поездок с Леонидом в Израиль. Тогда Абрамович делал турнир, мне Черчесов говорит: «Смотри, есть новый вратарь, Сослан Джанаев, он такой джигит, вот так вот расправляет руки, он просто орел». Я говорю: «Нет, мне нравится мой Плетикоса». Он говорит: «Плетикоса кривоногий, ноги иксом». Потом нам надо было в четырех или трех играх четыре очка набрать. И он два раза роняет мяч в свои ворота. Больше в жизни он этого не делал. То ли он был куплен, то ли что. Но «Спартак» из-за этого потерял чемпионство.

Собчак: При этом Черчесов достиг с Россией самого крупного результата за последние десятилетия.

Салихова: Там все равно очень много непонятных футболистов в составе появляется.

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