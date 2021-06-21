ЛГБТ-активист, основатель правозащитного проекта GayRussia.ru и глава московского гей-прайда Николай Алексеев прокомментировал высказывание жены владельца «Спартака» Заремы Салиховой об отказе гомосексуалам в работе футболистом или тренером красно-белых.

«Такие заявления абсолютно недопустимы. Все люди равны. Если говорится о том, что кто-то более или менее равен, то возникают вопросы – а кто вам нужен в качестве главного тренера: человек с профессиональными качествами или человек с какой-то определенной ориентацией.

Какое вообще отношение имеет сексуальная ориентация для достижения спортивных результатов? Никакого. Такие заявления неприемлемы и к спорту не имеют никакого отношения. Раса, вероисповедание и сексуальная ориентация – личностные характеристики, которые присущи тому или иному человеку.

Чемпионат России Зарема: «Тедеско был готов к продлению, но в «Спартаке» против» 19/06/2021 В 14:43

Все люди абсолютно разные и у каждого есть свои отличительные особенности. А если сейчас другой руководящий человек скажет, что не возьмет себе чернокожего тренера или мусульманина? Да какое это имеет значение, если он будет приносить результат за свои деньги.

Считаю, что [Зареме] лучше было промолчать, а не что-то заявлять. Если у нас в футболе принято об этом не говорить, то лучше об этом молчать», – сказал Алексеев в интервью Sport24

В интервью Ксении Собчак Зарема Салихова заявила, что не взяла бы на работу гувернера-гея и едва не посоветовала Леониду Федуну уволить Доменико Тедеско из-за подозрений его в нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже Тедеско в разговоре с Салиховой убедил ее, что он не гомосексуал.

В том же интервью Зарема назвала экс-полузащитника «Спартака» Деми де Зеува единственным геем, который при ней играл за красно-белых.

Чемпионат Италии Тедеско может возглавить «Фиорентину» 19/05/2021 В 15:27