Тренер «Ахмата» и бывший футболист Яя Туре прокомментировал манеру игры полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

«Размер его задницы стал объектом шуток, но она очень важна для его стиля игры. Азар настолько опасен, что, получив мяч, располагает менее чем пятью секундами до того, как защитники накроют его. Я знаю по игре за «Сити», что время, которое Азар проводит с мячом, надо ограничивать.

Когда Азар получает мяч, то сразу чувствует, что соперник бежит к нему. Он ждет до последнего момента и использует зад для того, чтобы блокировать путь. Таким образом он отталкивает игрока и, получив свободное пространство, начинает атаку», – приводит слова Туре The Athletic

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Туре завершил карьеру в 2020 году в китайскому клубе «Циндао Хайню».

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» вошел в тренерский штаб «Ахмата» и стал непосредственным помощником Андрея Талалаева.

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