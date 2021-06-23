Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, почему клуб решился на смену главного тренера за день до начала летних сборов. Место главного тренера занял Алексей Березуцкий.

«Так сложилось по времени, потому что Ивица приехал, если не ошибаюсь, только 15 июня вечером. Мы обсудили какие-то вопросы, посмотрели и поняли, что в чем-то мы, так скажем, расходимся. Поэтому решили все-таки поменять тренера. Разошлись во взглядах по поводу тренерства команды? Мое субъективное мнение – да.

Что касается Березуцкого, мы не рассматривали других кандидатур. Алексея рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Не сложилось. Поэтому Алексей сегодня тренер команды», – приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА

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