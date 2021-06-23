Савеловский суд Москвы обязал четырех человек, в числе которых футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, выплатить 200 тысяч рублей компенсации за избиение по иску водителя Виталия Соловчука .

Суд постановил взыскать с каждого ответчика в пользу истца по 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Еще по 400 рублей – в виде утраченного заработка, и 360 рублей – на лекарства и лечение травмы носа, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката одного из ответчиков Вячеслава Барика.

Водитель Виталий Соловчук, который стал первой жертвой ударно погулявшей 8 октября 2018 года компании футболистов, требовал взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из четырех фигурантов дела: братьев Кокориных, Мамаева и Александра Протасовицкого. Соловчук также настаивал на компенсации в 120 тысяч рублей, потраченных на лечение. Однако суд не удовлетворил иск потерпевшего.

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Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил компанию друзей в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до 1,5 лет.

Футболисты и Кокорин-младший, проведя в неволе 11 месяцев, освободились из колонии досрочно в сентябре прошлого года. Через несколько месяцев бывшие игроки сборной России вернулись к выступлениям на профессиональном клубном уровне.

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