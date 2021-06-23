Опубликовано 23/06/2021 в 15:43 GMT

Появились подробности контракта гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова с московским «Спартаком», где он занимал аналогичный пост.

Документы с информацией условий работы Газизова в Москве появились в телеграм-канале Black Mirror . Соообщается, что зарплата функционера в «Спартаке» составляла 6,65 млн рублей в месяц. При этом Газизову полагался бонус в размере 100 млн рублей, если по итогам сезона клуб пробьется в групповой этап Лиги чемпионов. Если бы красно-белые ограничились Лигой Европы, Газизову выплатили бы 30 млн рублей. В случае победы в РПЛ экс-гендиректору полагались 50 млн.

На пост генерального директора «Спартака» Газизова назначили летом 2020 года. Функционер покинул пост спустя несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Газизов подал иск к «Спартаку», чтобы взыскать с клуба 299 млн рублей.

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