Появились подробности контракта гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова с московским «Спартаком», где он занимал аналогичный пост.
Документы с информацией условий работы Газизова в Москве появились в телеграм-канале Black Mirror. Соообщается, что зарплата функционера в «Спартаке» составляла 6,65 млн рублей в месяц. При этом Газизову полагался бонус в размере 100 млн рублей, если по итогам сезона клуб пробьется в групповой этап Лиги чемпионов. Если бы красно-белые ограничились Лигой Европы, Газизову выплатили бы 30 млн рублей. В случае победы в РПЛ экс-гендиректору полагались 50 млн.
  • На пост генерального директора «Спартака» Газизова назначили летом 2020 года. Функционер покинул пост спустя несколько месяцев.
  • Ранее сообщалось, что Газизов подал иск к «Спартаку», чтобы взыскать с клуба 299 млн рублей.
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