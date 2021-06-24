Опубликовано 24/06/2021 в 11:01 GMT | Обновлено 24/06/2021 в 11:13 GMT

Российский футбольный клуб «Ахмат» подал в суд на компанию Google после блокировки клубного ютьюб-канала.

Иск к корпорации появился в картотеке арбитражных дел . Третье лицо в процессе – Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Ютьюб-канал «Ахмата» был заблокирован в январе 2021 года. Это связано с санкциями США в адрес главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и связанных с ним организаций, в число которых попал «Ахмат». Американские власти обвиняют Кадырова в нарушении прав человека.

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«Ахмат» занял 11-е место в РПЛ по итогам сезона-2020/21.

Санкции также затронули MMA-промоушн Absolute Championship Akhmat и бойцовский клуб «Ахмат».

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