Российский футбольный клуб «Ахмат» подал в суд на компанию Google после блокировки клубного ютьюб-канала.
Иск к корпорации появился в картотеке арбитражных дел. Третье лицо в процессе – Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Ютьюб-канал «Ахмата» был заблокирован в январе 2021 года. Это связано с санкциями США в адрес главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и связанных с ним организаций, в число которых попал «Ахмат». Американские власти обвиняют Кадырова в нарушении прав человека.
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- «Ахмат» занял 11-е место в РПЛ по итогам сезона-2020/21.
- Санкции также затронули MMA-промоушн Absolute Championship Akhmat и бойцовский клуб «Ахмат».
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