Опубликовано 24/06/2021 в 14:19 GMT

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Италии.

За 21-летним центрбеком на чемпионате Европы-2020 следили скауты новичка Серии А «Венеции». Об этом сообщили источники сайта «Матч ТВ» . Ранее интерес к Дивееву проявляла «Болонья».

Агент защитника Олег Еремин подтвердил, что за игроком охотятся в Италии. «Интерес от «Венеции» был, но не только от них. Официально в клуб никто не обращался. Неофициально были контакты, но это все было до Евро. Все это пока на уровне разговоров», – заявил Еремин в интервью «Чемпионату».

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Дивеев провел в чемпионате России-2020/21 23 матча, забил два мяча и заработал шесть желтых карточек. Его контракт истекает летом 2024 года.

На чемпионате Европы-2020 Игорь сыграл во всех трех встречах группового этапа – полностью оттарабанил матчи с Финляндией и Данией и вышел на замену в перерыве с Бельгией.

«Венеция» заняла пятое место в регулярном сезоне первого дивизиона чемпионата Италии, но в плей-офф вынесла «Кьево», «Лечче» и «Циттаделлу».

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