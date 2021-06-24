Замгубернатора Краснодарского края Андрей Коробка отреагировал на ограничения на въезд людей из других регионов без сертификата о вакцинации. Запрет начинает действовать с 1 августа. Коробка заявил, что эта мера распространяется и на футболистов других клубов РПЛ, которые будут приезжать на домашние матчи «Сочи» и «Краснодара».

– Вакцинироваться действительно важно. Иначе мы никак не сможем остановить распространение болезни. Это важно как для болельщиков, так и для футболистов, в том числе легионеров. Легионеры могут привиться не обязательно российскими препаратами, есть же и другие, международные – тот же Pfizer. Хотя у нас есть рекомендации вакцинироваться зарегистрированными в России вакцинами.

– Что делать, если игрок не захочет вакцинироваться?

Чемпионат России «Сочи» узнал 1-го соперника в истории клуба в еврокубках 16/06/2021 В 13:17

– Если на это есть объективные причины, ограничения на вакцинацию – это одно дело. Но нужно понимать серьезность ситуации и то, что любой человек является потенциальным переносчиком вируса. Один из способов выхода из нынешней непростой эпидемиологической ситуации – вакцинация. Если мы говорим о саботаже, это вопрос другого характера.

– Значит, для профессиональных спортсменов исключений не будет?

– Нет, так как все должны соблюдать правила и постановления тех регионов, куда едут. Время на это есть – целый месяц. Уверен, что любой футбольный клуб в этом заинтересован и это обеспечит. Самое главное для всех нас сейчас – остановить распространение коронавируса. Тем более с учетом более опасных штаммов, которые в настоящее время появляются», – заявил Коробка в интервью «РБ Спорт».

В четверг, 24 июня, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что с 1 июля в регионе разместят отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях только при наличии отрицательного ПЦР-теста или документа о вакцинации. С 1 августа в крае ужесточат меры и разрешат принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.

1 августа «Краснодар» примет «Химки» в матче чемпионата России, 8-го числа «Сочи» дома сыграет с «Уралом».

Лига чемпионов УЕФА «Челси» пропустил всего 4 мяча в ЛЧ. 1 – от «Краснодара» 30/05/2021 В 05:34