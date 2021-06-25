Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий удивлен назначением Ивицы Олича, который уже покинул армейскую команду, на пост главного тренера.

«Это конкуренция. Как у футболистов на поле, так же и у тренеров. Так получилось. Были приняты решения руководством определенные, которые к этому привели. За все время в ЦСКА мне никто этого не предлагал. То, что писали в прессе, – полная ерунда. Готов я или нет, сложно сказать. Взяли тренера, у которого тоже опыта нет.

Обалдел ли я? Конечно, прибалдел чуть-чуть. Понял для себя, что для опыта нужно куда-то идти. Рассчитывал ли я получить должность? Я об этом не думал, но в контексте того, как случилось, конечно, задумаешься, почему тренер не Игнашевич, не Березуцкий? Почему мы должны ехать куда-то и звать какого-то тренера, у которого тоже нет никакого опыта руководства главной команды? Я просто не понимал. Я надеялся, что к нам приедет второй Гвардиола, Клопп или еще кто-то. Понял, что надо двигаться в другом направлении», – сказал Березуцкий на ютьюб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

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Ивица Олич был назначен главным тренером ЦСКА в марте 2021 года и покинул клуб за день до начала летних сборов.

Его место занял Алексей Березуцкий.

Армейцы завершили РПЛ-2020/21 на шестом месте и не попали в еврокубки.

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