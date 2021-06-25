Защитник «Ростова» Игорь Калинин рассказал историю о президенте «Урала» Григория Иванова.

– Когда переходил, то все прекрасно понимали, какой я человек и что у меня были проблемы с характером. Я сыграл игру, отдал две голевухи, и затем была встреча.

Сели я, агент, главный тренер Дмитрий Парфенов и президент Григорий Иванов. И Григорий Викторович мне говорит: «Мы тебя берем. Но если ты, не дай бог, где-то выпьешь, то я тебя закину в багажник и отвезу в лес». Судя по тому, как он это говорил, могло быть и не с иронией! Наверное, все же шутил, но кто знает? В любом случае, судьбу я не испытывал.

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– Все футболисты по-своему воспринимают Григория Викторовича на скамейке. Как это было в твоем случае?

– Он мне никогда не пихал. Кричит на скамейке и кричит – для меня ничего не поменялось. Но какие-то футболисты сильно переживают, на них это давило, – заявил Калинин в интервью «Спорт-Экспрессу»

25-летний защитник перешел в «Урал» на правах аренды из московского «Динамо» в феврале 2020 года. За 1,5 сезона в екатеринбургском клубе Игорь провел 28 матчей, забил один мяч, сделал две результативные передачи и заработал семь желтых карточек.

В июне 2021-го Калинин подписал пятилетний контракт с «Ростовом».

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