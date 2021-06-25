Московский «Спартак» поддержал певицу МакSим, которая уже шесть дней находится в состоянии медикаментозного сна.
«Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы МакSим. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Максимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами!», – говорится в твиттере футбольного клуба.
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В воскресенье, 20 июня, пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин подтвердил, что клуб находится на связи с представителями Максимовой (настоящая фамилия певицы) и окажет ей необходимую помощь. С тем же заявлением выступили в медиа-службе хоккейного «Спартака».
В пятницу, 25 июня, пиар-менеджер артистки Яна Богушевская сообщила, что медики отнесли Марину к группе КТ-4, что означает поражение легких более чем на 75%. «Она по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжелое», – цитирует Богушевскую Gazeta.ru.
- Песня «Знаешь ли ты?» из дебютного альбома МакSим – популярная кричалка у фанатов московского «Спартака».
- В агентстве ТАСС сообщили, что последний раз Марина Максимова была на игре хоккейного «Спартака» в сентябре 2020 года.
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