Опубликовано 25/06/2021 в 18:30 GMT | Обновлено 25/06/2021 в 19:28 GMT

Московский «Спартак» поддержал певицу МакSим, которая уже шесть дней находится в состоянии медикаментозного сна.

«Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы МакSим. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Максимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами!», – говорится в твиттере футбольного клуба.

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В воскресенье, 20 июня, пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин подтвердил , что клуб находится на связи с представителями Максимовой (настоящая фамилия певицы) и окажет ей необходимую помощь. С тем же заявлением выступили в медиа-службе хоккейного «Спартака».

В пятницу, 25 июня, пиар-менеджер артистки Яна Богушевская сообщила, что медики отнесли Марину к группе КТ-4, что означает поражение легких более чем на 75%. «Она по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжелое», – цитирует Богушевскую Gazeta.ru

Песня «Знаешь ли ты?» из дебютного альбома МакSим – популярная кричалка у фанатов московского «Спартака».

В агентстве ТАСС сообщили, что последний раз Марина Максимова была на игре хоккейного «Спартака» в сентябре 2020 года.

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