Пресс-служба Российской Премьер-лиги опубликовала календарь первых шести туров чемпионата России-2021/22.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 23 июля, матчем «Ростова» с московским «Динамо». На следующий день, 24 июля, в первом туре встретятся «Химки» с «Зенитом», «Локомотив» с «Арсеналом» и «Рубин» со «Спартаком». В воскресенье, 25 июня, «Урал» примет «Краснодар», «Крылья Советов» – «Ахмат», а ЦСКА – «Уфу». Тур завершится игрой «Нижнего Новгорода» и «Сочи» в понедельник, 26 июля.

Через три дня, 29 июля, «Сочи» проведет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с азербайджанской «Кешлей». 3 или 4 августа в отборе Лиги чемпионов стартует московский «Спартак», а 5 августа «Рубин» сыграет в первой встрече третьего раунда квалификации Лиги конференций.

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«По регламенту Тинькофф РПЛ (п. 6.4.1), «Спартак», «Сочи» и «Рубин», участвующие в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций, могут попросить лигу об изменении дат и времени матчей в связи с поздней жеребьёвкой отборочных раундов еврокубков», – говорится в заявлении Премьер-лиги.

В четвертом туре на 15 августа намечено повторение Суперкубка России между «Локомотивом» и «Зенитом». В шестом туре 28 августа «Зенит» на «Газпром Арене» примет ЦСКА. Полное расписание доступно по ссылке на сайте РПЛ

Русский футбольный сезон-2021/22 начнется 17 июля матчем за Суперкубок страны. Обладатель Кубка «Локомотив» сыграет с чемпионом «Зенитом» на стадионе в Калининграде.

С 30 августа по 8 сентября в календаре намечена пауза на матчи национальных сборных в отборочном цикле на чемпионат мира-2022.

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