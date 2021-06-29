Защитник «Спартака» Самуэль Жиго обошелся без конкретики, отвечая на вопрос о своей натурализации. Гендиректор красно-белых Евгений Мележиков сообщал, что защитник может получить российское гражданство.

«Смотрел несколько игр сборной России на Евро. Я думаю, что игра против Бельгии была очень сложной. После этого Россия хорошо сыграла против Финляндии. С Данией тоже было сложно, они очень хороши. Болельщики говорят, что Жиго должен быть в сборной? Это вопрос не для меня, ха-ха», – приводит слова Жиго Sport24

Самуэль Жиго играет в «Спартаке» с лета 2018 года.

Француз алжирского происхождения не заигран ни за одну из сборных. За Алжир защитник отказался выступать, а во Францию игрока не вызывали.

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