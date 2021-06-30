В Пресненском суде Москвы в среду, 30 июня, вынесли обвинительный приговор в отношении младшего брата форварда «Фиорентины» Александра Кокорина Кирилла. Его вместе с другом, футболистом любительской команды «Царское село» Кареном Гиголяном, признали виновными в административном правонарушении.

«Кокорин К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции)», – сообщили в пресс-службе Пресненского суда (цитата по РБК ). Кокорину-младшему и Гиголяну назначили штраф в 4000 рублей каждому.

Утром 30 июня парни в нетрезвом состоянии ломились на территорию Центра международной торговли. Их не пустили из-за организации прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. По информации телеканала РЕН ТВ , Кокорин и Гиголян обозвали сотрудников правоохранительных органов нищебродами, после чего их задержали и доставили в отделение полиции.

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В октябре 2018-го Кирилл Кокорин попал в СИЗО по делу старшего брата Александра и Павла Мамаева. В мае 2019-го он получил 1,5 года колонии общего режима, но спустя четыре месяца вышел на свободу по УДО.

Карен Гиголян проходил свидетелем по делу Кокорина и Мамаева. В 2021-м его задержали с пачкой из 75 тысяч поддельных рублей. Он освободился из СИЗО только в мае этого года.

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