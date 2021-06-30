В совет директоров московского «Спартака» вошел телеведущий программы «Время», глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов. Он стал независимым членом совдира. Это решение приняли на общем собрании акционеров «Спартака».

В пресс-службе московского клуба отметили, что Клейменов будет курировать направление по повышению операционной эффективности. Также 48-летний ведущий будет отвечать за GR – «способствовать развитию взаимоотношений клуба с государственными и общественными организациями», – говорится в сообщении медиаотдела красно-белых.

«Я с радостью принял предложение акционеров «Спартака» стать частью красно-белой семьи, болельщиком которой я являюсь уже в третьем поколении. Для меня предложение стать членом совета директоров великого клуба – это большая ответственность и профессиональный вызов. Особенно накануне 100-летия я осознаю это в полной мере», – заявил Клейменов.

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С 2018 по 2020 гг. (с перерывами) Клейменов вел выпуски программы «Время» и с 2004 года занимает должность замгендиректора Первого канала.

С июня по ноябрь 2004 года Кирилл Клейменов работал пресс-секретарем президента нефтяной компании «Лукойл». Владелец «Спартака» Леонид Федун – по совместительству вице-президент «Лукойла».

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