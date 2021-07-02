Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему он не планирует возвращаться в «Спартак».

«Спартак»? Нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем? Четырех детей без мамы оставлять? Я не слежу за словами Заремы, но когда тебе присылают, что в «Спартак» Черчесов попадет через мой труп… Спасибо Ксении Собчак, что она сняла эту передачу , что я узнал, почему меня не любят

Оказывается, я любимого вратаря Плетикосу заменил на Джанаева. Во-первых, Плетикосу в «Спартак» притащил я. Во-вторых, все матчи Плетикоса у меня играл, пока меня не уволили. Значит, меня надо больше любить, потому что любимого вратаря притащил я», – сказал Черчесов на пресс-конференции.

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Россия заняла четвертое место на групповом этапе и не попала в плей-офф чемпионата Европы-2020.

Станислав Черчесов работает с российской командой с 2016 года, дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 и не вывел сборную из группы во втором крупном турнире после Кубка конфедераций-2017.

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