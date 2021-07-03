Андрей Лунев может покинуть «Зенит» и стать вратарем «Байера». У российского вратаря истек контракт с петербуржцами.

Сообщается, что вариант вполне рабочий, и в данный момент в Леверкузене собирают информацию. Если все устроит, Луневу сделают предложение, пишет «РБ Спорт».

Контракт Лунева с «Зенитом» закончился 30 июня 2021 года.

За место в основе вратарь будет конкурировать с финским голкипером Лукашем Градецки.

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