Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о трудностях с пригашением новых футболистов в летнее трансферное окно.

«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого, сильные отечественные футболисты нужны всем. Иностранцев же мы не можем приглашать, так как у нас нет свободных мест в заявке. Ранее я говорил, что изменения возможны только в случае ухода кого-то из легионеров. К сожалению, качественных российских центральных защитников в Премьер-лиге можно пересчитать по пальцам. Да и стоят они очень больших денег. Возможностей для их покупки у нас сейчас нет.

Специфика тренерской деятельности есть в каждом клубе, некоторые вещи мы не можем изменить. Конечно, уже сейчас хочется иметь в распоряжении тех футболистов, с которыми предстоит играть в предстоящем сезоне, но пока у нас нет такой возможности. Что ж, будем трудиться в тех реалиях, которые есть. Со стороны клуба и тренерского штаба постоянно ведется селекционная работа. Есть понимание, какие игроки необходимы, мы просматриваем футболистов, существует определенный спектр игроков, по которым мы можем вступить в переговоры. Однако окончательное решение по зарплатам и суммам трансферов остается за трансферным комитетом и советом директоров», – приводит слова Семака Bobsoccer

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По руководством Семака «Зенит» взял три чемпионских титула подряд, а также Кубок и Суперкубок России.

В первом товарищеском матче межсезонья-2021 «Зенит» сыграл вничью с «Шальке».

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