Футбольный клуб «Сочи» отмечает три года с даты основания. В день рождения сочинцев поздравили преданные болельщики, среди которых нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро, а также бывшие футболисты каталонцев Хави и Давид Вилья.

«Всем привет, это Давид Вилья! Я хочу поздравить с днем рождения ФК «Сочи» и моего друга Мики, который работает в клубе. Я знаю, что у вас сегодня большое событие по случаю празднования дня рождения. Наслаждайтесь этим днем и продолжайте развивать футбол в России», – пожелал Вилья.

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«Привет, ребята, это Хави! Поздравляю вас с днем рождения, с третьей годовщиной с момента основания футбольного клуба «Сочи». Я желаю вам всего наилучшего. Надеюсь, в будущем вы добьетесь новых успехов. Берегите себя, ребята», – сказал Хави.

«Привет! Я хочу поздравить футбольный клуб «Сочи» с третьей годовщиной. Желаю вам всего наилучшего и новых успехов!» – добавил Агуэро.

К поздравлениям присоединились и легенды сочинцев: Александр Точилин, Роман Березовский, Андрей Мостовой, Федор Кудряшов, Евгений Песегов и Душан Лагатор. Также клуб поздравили игрок ХК «Сочи» Никита Феоктистов и комментатор Дмитрий Шнякин.

В прошедшем сезоне «Сочи» финишировал на пятом месте в РПЛ и квалифицировался в Лигу конференций.

Клуб основан летом 2018 года на базе «Динамо» из Санкт-Петербурга.

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