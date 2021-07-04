Полузащитник «Зенита» Вендел за один сезон стал чемпионом России и Португалии. «Спортинг» отметил вклад игрока и прислал бразильцу золотую медаль.

Вендел получил медаль за победу в чемпионате Португалии сезона-2020/21. Футболист сыграл за «Спортинг» лишь одну встречу в прошлом сезоне – против «Пасуш де Феррейра» во втором туре. В этой игре Вендел заработал желтую карточку.

«Я счастлив из-за отношения «Спортинга». Я тоже чувствовал себя чемпионом, но не ожидал получить медаль. В «Спортинге» у меня появилось много друзей, я продолжают болеть за клуб и после ухода. Этот жест только усилит мою привязанность», – приводит слова Вендела Record со ссылкой на Globoesporte.

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Вендел перешел из «Спортинга» в «Зенит» 6 октября 2020 года.

С петербуржцами 23-летний полузащитник стал чемпионом России по итогам сезона-2020/21.

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