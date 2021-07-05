Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос, почему так русские футболисты не уезжают в иностранные клубы.

«Они не хотят. Потому что они получают 2 миллиона евро в год тут – нереальные деньги для Европы. Это сделал лимит.

Я не буду называть фамилий, но приведу такой пример: игроки, которые были готовы подписывать контракты в Европе на 300-400 тысяч евро в год, одновременно просили у российских клубов 2 миллиона евро. В итоге, конечно, они подписали контракты здесь.

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Я не против, чтобы людей подписывали на 2 миллиона, но я за то, чтобы рынок был нормальный и адекватный. А лимит этому не помогает», – заявил Николич в интервью газете «Спорт-Экспресс»

Марко Николич с «Локомотивом» занял третье место в чемпионате России-2020/21 и вывел железнодорожников в групповой этап Лиги Европы.

В межсезонье-2021/22 «Локо» приобрел Максима Ненахова из «Ахмата» и Кирилла Зеновича из «Минска», но потерял Максима Мухина, перешедшего в ЦСКА, и уехавшего в «Вильярреал Б» Дмитрия Иосифова.

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