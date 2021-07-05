Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов снялся в клипе поп-певца ЮрКисса «Бабки есть».

31-летний Смолов в костюме и солнцезащитных очках на пустом поле «РЖД-Арены» отдал несколько передач ЮрКиссу. В видеоряде футболист появился на отметке 2:19. Мы оставили для вас тайм-код, чтобы вы случайно не посмотрели клип артиста целиком (не благодарите).

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Также в ролике исполнителя засветились будущий боец MMA, хип-хоп-артист Джиган, DJ Smash, Артик из группы Artik & Asti и певица Люся Чеботина. В конце клипа отец ЮрКисса, бизнесмен и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев, играет на барабанах. Сам певец в финале раздает всем героям сумки с деньгами и метаиронично показывает, что все дружат с ним только из-за несметного богатства.

В феврале 2021-го 23-летний ЮрКисс (Юрий Киселев) получил от Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В чемпионате России-2020/21 Смолов забил семь мячей и отдал три результативные передачи в 21 матче. Он не попал в расширенный список сборной России и не поехал на чемпионат Европы-2020.

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