Рыков – харизматичный футболист. Он капитанил и в «Динамо», и в «Торпедо». Владимир даже поиграл за сборную России-2, забивал туркам, но до первой команды так и не дошел. Сейчас Рыков – игрок «Урала». В интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru защитник рассказал:

что не понравилось в общении с фанатами «Динамо»;

кто звезды в российском футболе;

какой тренер ему ничего не дал;

почему Владимир Быстров ведет себя не по-футбольному.

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– На ютьюбе есть ролик, в котором фанаты «Динамо» приехали к вам на базу на разборки, помнишь?

– Конечно, как такое забыть?! Мы неудачно играли. И, может быть, правильно, что они хотели поговорить. Но то, в какой форме там было высказано некоторым людям, я не совсем согласен. А то, что общение между футболистами и фанатами должно быть, это 100%. Как-то писали, что фанаты приехали в лес и стреляли из пейнтбольных ружей. Но потом главные фанаты «Динамо» сказали, что это не наши болельщики: «Мы бы так не поступили». Это было на тренировке у леса. На поле осталось 10 человек персонала, и вот там кому-то досталось. Шмаляли.

– Когда болельщики приехали, они отчитывали Нобоа за то, что после проигрыша Кристиан ходил по ТЦ и покупал одежду, а Кураньи – ошивался в клубах. Это правда?

– Были претензии к ребятам, но Крис не ходил именно шмотки покупать. Он ходил с детьми, проводил там свободное время. Я говорю, что общение между фанатами и футболистами должно быть, но перегибать палку тоже нельзя. Я не замечал, что Кевин любит погулять. Я общался больше с молодыми, а он чуть постарше был. Мы всей командой ходили в ресторан, но это не считается за погулять. Это скорее тимбилдинг.

– Как реагируешь на критику в свой адрес?

– С возрастом стал спокойнее. Если это норм подкол, я могу посмеяться, а если чересчур, то неприятно. Кто меня называл дровосеком? Такого не было. В шутку могли сказать, когда в касание играли. У кого были ужасный прием и обработка? На моей памяти – Роман Евгеньев. Первый, кто пришел в голову. Но он молодой, все еще впереди.

– Партнер в составе, по которому скучаешь больше всего?

– Наверное, Кевин Кураньи. Он один из тех иностранцев, кто общался с русскими и был душой в коллективе, был определяющим звеном между иностранцами и русскими. Наверное, таких человечных людей становится все меньше и меньше. Кто в «Урале» вместо Кураньи? Кевин мне передал полномочия правления и сказал: «Можешь пользоваться».

– Главный кайфарик, с которым ты играл?

– Вот Сергея Давыдова можно называть кайфариком. Мы были с ним на тренировках в «Динамо», но как только звучал свисток, его уже не было на поле. Мы шли в раздевалку, а он на белой «бэхе» уезжал.

– Кого из партнеров можешь назвать состоявшейся звездой?

– Смолов. Я видел, как он играет и тренируется. Плюс он попал в сборную России. Сейчас играет в «Локомотиве», выступал в Европе. И Саша Кокорин тоже. Он все равно звезда по меркам российского футбола. А кто был талантлив, но не стал большой звездой? По молодости – Андрей Панюков. Мне кажется, при его возможностях и более сильном желании он мог играть на уровне Смолова и Кокорина. Где-то Панюков ленился или что-то не получилось. У него была хорошая скорость, были открывание и чуйка, когда исполняет один на один. Откуда его лень? Мне кажется, он был доволен тем, что у него есть, хотя может больше. Не раскрыл талант полностью.

– На какой тачке ты ездил в «Динамо»?

– На служебной машине. Как начал получать какие-то деньги, я помог маме с квартирой. Позже Лео Фернандес со скидкой продал мне «рэндж», который угнали и потом нашли спустя несколько месяцев. Когда я вернулся в «Динамо», один из болельщиков как-то позвонил нашему безопаснику и сказал, что в Иваново нашли перебитую машину.

– Самый грубый футболист, против которого ты играл?

– 100% Вернблум. Я вообще не могу понять, как он получал так мало карточек. Он не только грубо играл, но еще и разговаривал с арбитрами. Он такой противный, хотя Кирилл Набабкин говорил, что в жизни Понтус – нормальный, адекватный человек. Но когда на поле – неуступчивый и, наверное, из-за этого так и получалось. Себя я считаю не грубым футболистом, а жестким.

– Кто для тебя лучший тренер в нашем футболе?

– Курбан Бердыев. Видно, как команда у него играет. Могу сказать, кто мне ничего не дал. Это Дан Петреску. Я не видел никакого тренировочного процесса. Он кричит, орет и доводит. Петреску импульсивный: визжит и по любому поводу истерит. Не было тренерской руки. То, что Петреску играл в «Челси», – это же не тренерское качество, это футбольное прошлое. Мы говорим о тренере: он чисто эмоционально настраивал команду. Да, физическая подготовка была. Было видно, что Петреску с головой относится к делу, а именно по футболу он очень слабый.

– Что бы взял у Черчесова как будущий тренер?

– Я с ним не работал. Наверное, уверенность в себе. Я уверенный в себе человек, но у каждого бывает свое мнение. Важно, кто тебя окружает, что тебе подсказывают друзья. Для этого они и нужны, чтобы было с кем поделиться, и они направили тебя в правильное русло.

– Футболистом в «Спартак» ты не пошел, а тренером?

– Тяжело загадывать, как жизнь сложится. Тренер – наемный работник. Громкие слова не хочу говорить. «Динамо» – моя первая команда в Премьер-лиге, и это было бы неправильно. Хотя и туда, и обратно переходили. Мне бы не хотелось, чтобы так произошло.

– Лучший футболист среди Владимиров?

– Сразу пришел на ум Владимир Гранат. Он очень хороший и по человеческим качествам, и по футбольным. Ты думал, что я назову Володю Быстрова? Мне не нравится, как он себя ведет сейчас на телевидении и как высказывается не по делу. Мне кажется, это некрасиво. Да, какие-то лайки он получает от телевидения и зрителей, но это не по-футбольному. Это мое мнение. Быстров был футболистом, и ему самому было бы неприятно. Но если критиковать, то по делу, и у человека должен быть соответствующий уровень знаний.

– Ты много играл на периферии. Ощущается разница с Питером или Москвой?

– Ну если смотреть на людей, то по уровню жизни и заработку Москва и Питер намного выше, и это заметно, когда ты приезжаешь в какую-то глубинку, например, в Саранск. Чья беда? Тяжело ответить. Но могло бы быть и лучше местное управление. Хотелось бы пообщаться с руководителями государств. Просто узнать, каково это руководить страной, или хотя бы прожить два-три дня их жизнью, посмотреть, как это происходит.

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