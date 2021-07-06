Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник войдет в руководящий штаб «Локомотива». Клуб уже официально объявил о назначении Ральфа. По словам самого специалиста, его собственная фирма также будет консультировать московскую команду.
«Я открываю консалтинговую фирму. Мы будем заниматься выстраиванием работы клубов. У меня нет цели построить большое агентство. Мой девиз, скорее, такой: «Небольшой, но хороший». Я не знаю никого, кто предлагает что-то подобное после стольких лет работы в индустрии.
«Локомотив» обратился ко мне четыре месяца назад, чтобы я проанализировал спортивную составляющую. Я это сделал, и на эту тему была презентация в Москве», – цитирует Рангника Sportbuzzer со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
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Рангник подписал контракт на три года и занял должность руководителя по спорту и развитию ФК «Локомотив».
- Также появлялась информация, что в ближайшее время бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн также подпишет контракт с «железнодорожниками».
- Немецкий специалист будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие.
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