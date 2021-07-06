Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал подробности назначения Ральфа Рангника на пост руководителя по спорту и развитию клуба.

«Ральф Рангник стал руководителем по спорту и развитию ФК «Локомотив». Как и его команда, он будет работать в клубе. Полномочия Ральфа самые широкие: он возглавляет всю футбольную часть и отвечает как за стратегическое планирование, так и все векторы развития от юношеских команд до основы.

Мы перестраиваем структуру клуба по самым различным направлениям. Должности спортивного директора у нас не будет. Его функции в числе многих других будут у штаба Рангника. С приходом специалиста такого уровня как Ральф Рангник и его штаба, мы рассчитываем создать отвечающую лучшим мировым стандартам футбольную систему клуба», – приводит слова Леонченко «СЭ».

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Рангник подписал с «Локомотивом» контракт на три года.

Немецкий специалист будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие.

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