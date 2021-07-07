Агент Деннис Лахтер рассказал об отношении к экс-нападающему «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрею Аршавину.

– Я бы не говорил про Аршавина, что он великолепный. Потому что, к сожалению, он раскрылся процентов на 70 своего потенциала. Хотелось бы, чтобы он играл дольше на топ-уровне, а не в «Кайрате» и «Кубани», чтобы он больше находился на вершине.

– Уважение к нему потеряли?

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– Как к человеку? Наверное, да, – заявил Лахтер в интервью Eurosport.

Аршавин выступал за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Он трижды выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА.

Андрей занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров сборной России.

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