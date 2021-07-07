Агент Деннис Лахтер рассказал об отношении к экс-нападающему «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрею Аршавину.
– Я бы не говорил про Аршавина, что он великолепный. Потому что, к сожалению, он раскрылся процентов на 70 своего потенциала. Хотелось бы, чтобы он играл дольше на топ-уровне, а не в «Кайрате» и «Кубани», чтобы он больше находился на вершине.
– Уважение к нему потеряли?
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– Как к человеку? Наверное, да, – заявил Лахтер в интервью Eurosport.
  • Аршавин выступал за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». Он трижды выигрывал чемпионат России и Кубок УЕФА.
  • Андрей занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров сборной России.
Агент Лахтер – о том, почему Аршавин не перешел в АПЛ в 2007-м
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