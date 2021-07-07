Агент Деннис Лахтер рассказал о сотрудничестве с Константином Геничем и ответил на претензию экс-полузащитника «Амкара».

– Генич говорил, что вы появлялись тогда, когда нужно было получать свою долю.

– Это бред. Сделайте мне встречу с Геничем! Во-первых, я думаю, что ему не хватит яиц прийти на эту встречу. Костя – человек, в судьбе которого я сыграл очень серьезную роль. У нас судьбы у обоих странно пересечены. Мы же оба иркутские пацаны.

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– С еврейскими корнями.

– Но он этого как-то очень стесняется. Он у нас всегда русский. Первое: я привез Костю в Израиль в свое время. Трансфер его стоил 4,5 тысячи долларов. Он отыграл у меня там порядка сезона. Немного заработал, забыл заплатить агентские. И рассказывает, что я появлялся, когда нужно было что-то заплатить?!

Я знаю, откуда ноги растут. Он тогда сильно хотел под микрофон к Васе Уткину. Вася Уткин – кент с Ткаченко. У меня с Ткаченко были профессиональные зарубы. Начиная с Верпаковскиса, который поехал не в «Крылья советов», как кто-то хотел, а в «Динамо» Киев. Так что я все понимаю, откуда рыба писает, – рассказал Лахтер.

Константин Генич числился в московском «Спартаке», играл за «Химки» и «Амкар».

Сейчас он работает комментатором и экспертом на телеканале.

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