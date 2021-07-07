Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко представил план стратегии столичного клуба. Он разработан совместно с консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).

В «Локо» назвали амбициями команды победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также минимум три титула в Российской Премьер-лиге за пять лет. Стоимость команды за счет спортивной системы должна превышать 250 миллионов долларов (212 млн евро), а трансферный баланс – 10 млн долларов (8,5 млн евро).

Леонченко представил три источника роста команд. Первый – коммерческий (пример – «Реал» и «Манчестер Юнайтед»). В него входят покупки игроков за счет доходов от бренда, ТВ-прав, атрибутики и независимых партнеров, но этот вариант отмечен как нереальный из-за невозможности создать глобальный бренд из чемпионата России.

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«Дотационный («ПСЖ» и «Манчестер Сити») — покупки за счет вложений владельцев. Такой вариант Леонченко обозначил как доступный. Но от РЖД требуются дополнительные инвестиции – по 45 млн евро в год. И органический («Аякс» и «Бенфика») – развитие игроков из собственной академии + покупка на рынке талантливых футболистов. Этот вариант помечен как наиболее благоприятный, но при условии усиления селекции и собственной академии», – указал инсайдер «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.

«Локомотив» занял третье место в чемпионате России-2020/21 и сыграет в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона.

Леонченко до работы гендиректором «Локо» возглавлял профсоюз футболистов России.

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