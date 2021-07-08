Защитник «Урала» Владимир Рыков рассказал об отношении к экс-полузащитнику сборной России, а ныне телеэксперту Владимиру Быстрову.
«Мне не нравится, как Владимир Быстров себя ведет сейчас на телевидении и как высказывается не по делу. Мне кажется, это некрасиво. Да, какие-то лайки он получает от телевидения и зрителей, но это не по-футбольному. Это мое мнение. Быстров был футболистом, и ему самому было бы неприятно. Но если критиковать, то по делу, и у человека должен быть соответствующий уровень знаний», – заявил Рыков в интервью Eurosport.ru.
- Рыков с 2020 года выступает за «Урал».
- Владимир Быстров последний матч провел в 2018 году, после чего работает экспертом на ТВ. При этом официально полузащитник карьеру не завершил.
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