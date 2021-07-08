Футбольный агент Деннис Лахтер дал интервью Анару Ибрагимову с Eurosport.ru. Ниже – ключевые тезисы из ответов Лахтера.

О работе со сборной России на ЧМ-1994

Я помогал сборной России на чемпионате мира-1994. В то время учился в Техасском университете, мне поступило предложение, поскольку я был русскоговорящим – [все из-за] ментальных и культурологических особенностей. Понятно, что и балканцы (если таковыми считать румын), и болгары очень близки по менталитету. Мне просто выпал шанс, я не мог от него отказаться.

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Да, [показывал сборной России в Штатах, где отель, а где можно отдохнуть], причем я летал между городами. Было здорово – мало спал, много чего видел, контакты. В той сборной были футболисты, которым я помогал, но не готов говорить – общался с ребятами, и они просили не анонсировать.

«Знаю, почему Генич нападает на меня, – все из-за Уткина»

Да, в профессии есть люди, которым я не пожму руку. Без имен. Знаю тех, кто занимается нездоровыми вещами и вколачивает последний гвоздь в деревянный макинтош надежды, что наш футбол когда-то из клоаки выберется.

– Я читал интервью с Константином Геничем, который рассказывал, что Деннис появлялся только тогда, когда нужно было получать свою долю.

– Это бред полный. Сделайте мне встречу с Геничем. Я думаю, что у него яиц не хватит прийти на эту встречу. Костя – человек, в судьбе которого я сыграл очень серьезную роль. У нас очень судьбы странно пересечены, мы же оба иркутские пацаны (пусть Костя очень стесняется еврейских корней). Хотя стесняться национальности и родителей – по-моему, последнее дело.

Я в свое время привез Костю в Израиль, трансфер стоил 400 тысяч долларов. Он отыграл порядка сезона, много заработал денег, забыл заплатить агентские и рассказывает, когда нужно было забирать деньги.

Я знаю, откуда ноги растут. Он тогда очень хотел попасть под микрофон к Васе Уткину, который имел какое-то влияние. Уткин – кент с [агентом Германом] Ткаченко. У меня с Ткаченко было много заруб профессиональных, начиная с [Мариса] Верпаковскиса, который поехал не в «Крылья Советов», как кто-то хотел, а в «Динамо» (Киев). Так что я понимаю, откуда рыба писает, я – парень с аналитическим умом.

«Артем Милевский – переписанный, все знают»

Артем Милевский в сборной Украины Фото: Getty Images

Миля – это моя боль. Наверное, он не уехал в Европу из-за социума, не тех друзей выбирал. Там не только был [Александр] Алиев. Думаю, он себя немножко переоценил. Бог ему дал вагон здоровья, все знают, что Миля – кошеный, на два года мазаный, он 1983 г.р. [С подделкой документов] там была очень знаковая история. Он уже был заигран за молодежку Беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной солянке, которую Павел Яковенко и братья Суркисы собирали по всему Союзу. Я не знаю, кто конкретно его переписал, но все знают, что он 1983 года [рождения].

У Милевского было реальное предложение от «Порту», это было после чемпионата мира-2005 U-20 в Голландии. Его хотел «Порту», но тогда уехать было невозможно – с ним продлили контракт, через год он реально заиграл. Здесь нужно поблагодарить и Милю, и Сашу Алиеву, и Юрия Семина, который пришел и получил от Суркиса полный карт-бланш.

Как Андрей Лунев попал в РПЛ (и в «Зенит»)

В свое время я представлял интересы футболиста, который играл в иркутской «Звезде». Однажды он позвонил: «Есть интересный вратарь». Там была непонятная история с «Торпедо», Андрея тупо не включили в заявку на сезон. В «Уфу» я его устраивал. До этого Лунев был на просмотре в «Томи», Валерий Непомнящий его очень хотел. Но он приехал в «Уфу» на контракт 200 тысяч рублей в месяц и через год доехал до «Зенита».

Мы закончили работать, потому что Андрей на определенном этапе сказал, что не хочет рисковать – если Лахтер там всплывет, сделка может не состояться. Не знаю, что он имел в виду, но услышал его и понял, что [раньше] Лунев был парнем, который хотел закончить с футболом. А сегодня это «Зенит» и перспектива сборной России, так что дал «Зениту» свет и все.

«Миранчук – неблагодарный, Малиновский лучше него»

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

Если Гасперини не смог завести Миранчука, то не существует тренера, который сможет. Он не выполняет установки, не участвует в прессинге, все время имитирует. Это человек, привыкший играть на чистых мячах, человек одной команды.

Смотрим на того же Малиновского и Миранчука – дальше будем разговаривать? Где Малиновский играл в Европе? Откуда мальчик вышел, помните? Он не играл в локомотивах, его никто не облизывал, как эскимо, и не рассказывал, что ты у нас супер-пупер. Малина – пацан, который сделал себя сам, а у Миранчуков никогда не было реального сопротивления.

Почему Украина сильнее, чем Россия? Там нет таких зарплат, там политическая и экономическая ситуация такая, что для больших денег вынуждены уезжать. У нас не хотят уезжать. Малиновский – парень, который знает, чего хочет. Через год-два будет в более серьезном чемпионате, чем Италия, в топ-клубах Англии.

Я думаю, что у Миранчуков все не очень хорошо, потому что они неблагодарные люди. Нужно помнить первых тренеров.

Аршавин не хотел уходить из «Зенита» в Европу до ЧЕ-2008

Андрей Аршавин Фото: Getty Images

Я встречался с Павлом Андреевым, у меня были реальные варианты для отъезда Аршавина за границу. Мне вообще говорили, что Аршавин никуда не хочет ехать, ему здесь хорошо. Мы встречались два раза, я думаю: «Не хочешь, и ладно». Это был 2006, 2007 год, он был в полном порядке. У меня была пара запросов, я связался с Андреем. Я не открывал ему команды, просто говорил: «Есть интерес».

Уже потом мне позвонили и сказали, что у Аршавина появился интерес. Я ответил, что встречался с его представителями, и никакого интереса там нет. «Пусть он мне позвонит и скажет, что хочет ехать [в Европу]», – ответил я. И Аршавин позвонил. Тогда предложений никаких не было, потому что между встречей и тем звонком прошло где-то полгода. Я тогда был в Гане, это был 2007-й, за год до Евро. Я не был агентом Аршавина, получал авторизацию каждое трансферное окно.

«Был на связи с президентом «Тоттенхэма» по Павлюченко»

Я практически не отношусь к трансферу Романа Павлюченко в «Тоттенхэм». Знал, что у «Спартака» было реальное желание продать Павлюченко. Знаю, что Рома не хотел уезжать. Когда реально была ситуация с «Тоттенхэмом», он сначала сказал: «Нет». Но как-то в «Спартаке» ему дали понять: «Рома, надо ехать».

У меня от «Спартака» была авторизация, но когда я пытался им заниматься, никакой реакции ни от кого не было. Когда стали заниматься его агенты и голландцы, я просто был с Даниэлем Леви на связи и практически никакого отношения к трансферу имел. Но меня отблагодарили финансово.

Почему Аршавин не перешел в «Гамбург» и «Интер» Жозе Моуринью?

Аршавин вообще хотел уехать – неважно, «Арсенал» или «Тоттенхэм». Был «Гамбург», который тогда был серьезной командой. Они один раз в последнем туре профукали чемпионство, пару раз были вторыми, Ван де Варт – приличная балда, если помните «Гамбург» того времени. Но Аршавин сразу сказал: «Гамбург» – точно нет». «Интер» был интересен, «Тоттенхэм» интересен, «Арсенал» – да, конечно.

Но я не могу сказать, что Андрей в Италию очень стремился. Если бы были другие варианты, он бы очень подумал, а если бы вариантов не было – да, [перешел бы]. Он считал, что в силу физических данных [не потянул бы]. Италия – тяжелый чемпионат для игрока группы атаки ростом 1,70 м.

У меня была история с итальянцами, очень серьезным футбольным агентством, которые просили эксклюзив на Италию. «Интер» – это была их история. Я им сказал: «Ребят, прекрасно понимаю, о каких деньгах идет речь. За 1,5 года работы с Аршавиным у меня потрачена Х денег. Если вы готовы эту сумму компенсировать, мы решим вопрос с эксклюзивными правами по Италии, и дальше движемся в определенных процентах. Это порядка 250 тысяч [евро]. Мы забились на сумму в 200 тысяч, и итальянцы сказали: «Нет».

Все было на мази, но Шаве дали понять, что я уже получил какие-то агентские, какая-то пурга. На самом деле, я думаю, что он искал поводы, чтобы разойтись. Я готов к любым раскладам, но нужно просто найти мужество и говорить глаза в глаза.

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