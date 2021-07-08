Защитник «Урала» Владимир Рыков назвал тренера, который ему ничего не дал в карьере.

«Я не видел никакого тренировочного процесса [у Дана Петреску]. Он кричит, орет и доводит. Петреску импульсивный: визжит и по любому поводу истерит. Не было тренерской руки. То, что Петреску играл в «Челси», – это же не тренерское качество, это футбольное прошлое. Мы говорим о тренере: он чисто эмоционально настраивал команду. Да, физическая подготовка была. Было видно, что Петреску с головой относится к делу, а именно по футболу он очень слабый», – рассказал Рыков Eurosport.ru.

Рыков с 2020 года выступает за «Урал». За «Динамо» он играл с 2011-го по 2014-й и с 2016-го по 2020-й.

Дан Петреску руководил московским клубом с 2012-го по 2014-й.

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