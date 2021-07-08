Защитник Владимир Рыков рассказал, как фанаты «Динамо» встретились с футболистами и разговаривали с ними на повышенных тонах.

«Мы неудачно играли. И, может быть, правильно, что они хотели поговорить. Но то, в какой форме там было высказано некоторым людям, я не совсем согласен. А то, что общение между футболистами и фанатами должно быть, это 100%. Как-то писали, что фанаты приехали в лес и стреляли из пейнтбольных ружей. Но потом главные фанаты «Динамо» сказали, что это не наши болельщики: «Мы бы так не поступили». Это было на тренировке у леса. На поле осталось 10 человек персонала, и вот там кому-то досталось. Шмаляли», – рассказал Рыков в интервью Eurosport.ru.

Рыков с 2020 года выступает за «Урал». За «Динамо» он играл с 2011-го по 2014-й и с 2016-го по 2020-й.

В прошедшем сезоне «Динамо» до последнего тура боролось за попадание в еврокубки, но заняло в итоге 7-е место.

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