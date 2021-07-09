Защитник Фабиан Бальбуэна перешел в московское «Динамо». В прошлом сезоне футболист выступал в АПЛ за лондонский «Вест Хэм».
Стороны подписали контракт сроком на четыре года. Футболист перешёл в новый клуб на правах свободного агента, сообщает официальный сайт бело-голубых. «Добро пожаловать, Генерал!» – написала пресс-служба «Динамо» в инстаграме.
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- В прошлом сезоне Бальбуэна провел 18 матчей за «Вест Хэм» и забил один мяч.
- Парагваец выступал за «Вест Хэм» с 2018 года, до этого он играл в бразильском «Коринтиансе».
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