Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев перешел в леверкузенский «Байер».

Голкипер пополнил состав немецкого клуба на правах свободного агента и подписал контракт на 2 года, сообщил «Р-Спорт» агент игрока Антон Смирнов.

В прошлом сезоне Лунев провел в РПЛ 12 матчей и пропустил 12 мячей, три встречи отыграв всухую.

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Всего за «Зенит» голкипер провел 118 встреч, в которых пропустил 100 мячей и 47 игр сыграл на ноль.

Контракт вратаря с петербуржцами истек 30 июня 2021 года. В «Зенит» он перешел детом 2017-го из «Уфы».

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