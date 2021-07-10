Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия поразил ворота «Химок» и принес команде победу в первом туре Кубка «Париматч Премьер».

На 90-й минуте матча Хвича получил мяч от Солтмурада Бакаева, изящным замахом убрал Александра Трошечкина и пробил с левой в дальнюю девятку – Илья Лантратов не дотянулся. После игры Хвичу признали лучшим игроком матча.

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20-летний Хвича Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года. До этого он играл на правах аренды за «Локомотив».

Иностранные медиа пишут об интересе к грузинскому футболисту со стороны топ-клубов, в том числе «Ювентуса», «Севильи» и «Баварии».

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