Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия поразил ворота «Химок» и принес команде победу в первом туре Кубка «Париматч Премьер».
На 90-й минуте матча Хвича получил мяч от Солтмурада Бакаева, изящным замахом убрал Александра Трошечкина и пробил с левой в дальнюю девятку – Илья Лантратов не дотянулся. После игры Хвичу признали лучшим игроком матча.
Трансферы
«Севилья» начала переговоры по Хвиче
- 20-летний Хвича Кварацхелия выступает за «Рубин» с июля 2019 года. До этого он играл на правах аренды за «Локомотив».
- Иностранные медиа пишут об интересе к грузинскому футболисту со стороны топ-клубов, в том числе «Ювентуса», «Севильи» и «Баварии».
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Отец Хвичи: «Хочу заверить грузин, что сын не останется в России»
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«Ювентус» купит Хвичу в случае выхода в ЛЧ (Il Messaggero)