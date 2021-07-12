Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, который был профессиональным футболистом, ответил агенту Деннису Лахтеру.

«Лахтер говорит, что у меня не хватит яиц прийти на встречу с ним, но я не понимаю, почему он обращается к журналистам с просьбой организовать встречу? Если так хочется встретиться, то можно лично мне позвонить. Каких-то официальных запросов для этого не требуется, я же не в Кремле сижу.

В интервью он выставляет себя белым и пушистым, а меня гадом, который зажал агентские деньги. При этом Деннис упускает несколько важных моментов. Мало привезти игрока в другую страну. Молодому игроку нужен агент или помощник, чтобы помочь наладить жизнь в новых условиях. Недавно Элдор Шомуродов рассказывал, как представитель агентства, устраивающего его в «Дженоа», какое-то время даже жил вместе с ним, чтобы помочь адаптироваться на первых порах. У многих игроков, которые приезжают в Россию, тоже есть такие помощники.

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Деннис же меня привез в Израиль и бросил на произвол судьбы. Мне приходилось жить в каком-то монастыре, денег не было, а на мои просьбы помочь я слышал только обещания. Но ничего не решалось в течение двух-трех месяцев. Были мысли все бросить и вернуться домой. Помогла личная инициатива, я обрисовал ситуацию президенту клуба, который ничего не знал о моих проблемах. До этого приходилось питаться в доме у одноклубника. Так как я сам договаривался об условиях с президентом клуба, посчитал, что Лахтеру его 10-процентов агентских платить будет неуместно, – цитирует Генича «Матч ТВ»

Лахтер заявил , имея в виду 2002 год и период выступлений Генича за «Маккаби» из Ахи (Израиль): «Я привез Костю в Израиль в свое время. Трансфер его стоил 4,5 тысячи долларов. Он отыграл у меня там порядка сезона. Немного заработал, забыл заплатить агентские. И рассказывает, что я появлялся, когда нужно было что-то заплатить?!»

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Текстовая версия – здесь:

Константин Генич числился в московском «Спартаке», играл за «Химки» и «Амкар».

Сейчас он работает комментатором и экспертом на телеканале.

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