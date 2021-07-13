Команды Российской Премьер-лиги стремительно падают в таблице коэффициентов УЕФА. Сборная провалилась на Евро-2020, а РПЛ перестала приносить прежний доход. Российский футбольный союз взялся за исправление ситуации: чемпионат России изменят по швейцарской системе – за реформу отвечает фирма Hybercube, разработавшая новый формат Лиги чемпионов.

Голландской компании Hybercube уже удалось возродить футбол в Дании. Чемпионат Бельгии, австрийская Будеслига, а теперь еще и ЛЧ проходят по разработанным фирмой системам. Рассказываем, как планируют реанимировать российский футбол – об этом стало известно «РБ-Спорт»

Что изменится?

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Российская Премьер-лига станет турниром с делением на группы: 4 корзины по 4 клуба. Внутри корзины команды играют между собой по два раза (наиболее напряженные матчи), из других корзин пропускаются по одному сопернику дома и на выезде. На первом этапе 16 команд сыграют 24 тура. Календарь будет известен до начала сезона. Чемпионат будет синхронизирован с Европой, система игр «осень-весна» остается.

Дмитрий Баринов и Дуглас Сантос, «Зенит» – «Локомотив» Фото: Getty Images

После первого тура все заработанные очки делятся пополам. Топ-6 весной отделяется: 10 туров, команды играют дома и в гостях, 7-16 места проводят 9 туров. Два последних места вылетают, еще две команды отправляются в стыковые матчи с ФНЛ. Верхние два места также играют стык. Победитель разыграет с четвертым местом путевку в Лигу конференций.

Повышение клубов будет происходить весной.

Как реформируют ФНЛ?

Футбольная национальная лига перейдет на гибридную схему по сезону. Будет два этапа: первый стартует в июле и идет до ноября, а аутсайдеры вылетают в ПФЛ. Второй – весной, в мае клубы выходят в РПЛ. Большое количество матчей сыграют летом, это требование российских клубов.

20 клубов поделены на две группы: в верхней десятке – вылетевшие из РПЛ и лучшие в ФНЛ по итогам прошлого сезона. В нижней – остальные клубы ФНЛ. После осеннего и весеннего этапов составы групп меняются: 4 худшие из верхней уходят в нижнюю, 4 лучшие поднимаются. На каждом этапе очки считаются с нуля. Чемпион весеннего этапа в мае выходит в РПЛ. Второе место весны играет с чемпионом осени – победитель также отправляется в РПЛ, проигравший играет стык с 14-м местом РПЛ.

«Крылья Советов» (фото: сайт ФНЛ) Фото: From Official Website

Новая лига между ФНЛ и ПФЛ

Новая лига будет промежуточным этапом между ПФЛ и ФНЛ – там лучшие клубы нынешней ПФЛ будут готовиться к лицензированию на повышение и играть матчи против таких же команд. Авторы проекта утверждают, что это создаст конкурентную среду для маленьких команд.

Создадут две группы по 16 команд. Соревнование пройдет по системе «весна-осень» – с повышением и понижением в классе в ноябре. Победители обеих групп выходят в ФНЛ, еще две команды участвуют в стыковых матчах в ФНЛ, команды с четвертого места бьются за право участвовать в стыках.

ПФЛ станет четвертым дивизионом – полупрофессиональной лигой. Там остается четыре зоны по территориальному признаку – Юг, Запад, Центр и Урал-Поволжье. От 48 до 64 команд смогут поучаствовать в турнире. ПФЛ тоже будет играть по системе «весна-осень».

В самой ПФЛ, как утверждают организаторы, повышаются требования к клубам и возникает возможность для длительной подготовки к повышению в классе.

Какие результаты ожидают?

Голландцы предложили Российской Премьер-лиге практически полностью отказаться от ничего не значащих матчей. Конкуренция сохранится до последнего тура, и даже в нижней десятке у команд будет возможность сражаться за еврокубки. Увеличится количество зрелищных встреч – на стадионы повалят болельщики. Это, конечно же, принесет доход клубам. По суммам – ожидается, что фанаты принесут командам от 80 до 100 миллиардов рублей.

Фанаты «Спартака» Фото: Getty Images

Какая реакция на реформы?

РПЛ комментирует выбор так: «Существуют разные взгляды на развитие Лиги, в том числе и разные проекты реформ, направленные на улучшение спортивной и маркетинговой составляющих. При выборе конкретного сценария следует применять всесторонний и комплексный анализ. Прежде чем принимать тот или иной проект, нужно, чтобы его обязательно рассмотрели в клубах, комитете профессионального футбола РФС, изучили все плюсы и минусы».

Однако не все так однозначно. На данный момент сообщается, что большинство российских клубов выразили резкое недовольство изменениями.

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