Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков дал рекомендацию футболисту Артему Дзюбе, который нелестно высказывался о тренерах Унаи Эмери и Роберто Манчини. Эмери позже четыре раза выиграл Лигу Европы, а Манчини – Евро-2020. Болеющий за «Зенит» Траньков считает, что Дзюбе пора сказать что-нибудь про Сергея Семака – коуча «сине-бело-голубых».

«Это высказывание показывает человеческие качества Дзюбы. Думаю, про тренеров вообще не стоит как-то высказываться – ни про нынешних, ни про бывших. У Артема это ведь уже не первая история. После его прошлой критики один человек четыре раза выиграл Лигу Европы.

В Европе тренер в том числе и менеджер, а это уже граничит с бизнесменом. Манчини действительно смог собрать достойную команду и выиграть с ней Евро, это продукт, который создал тренер. Может, Дзюба именно это и имел в виду, когда говорил про бизнесмена.

Евро-2020 Уткин: «Дзюба прав. В «Зените» Манчини был дерьмом» 8 ЧАСОВ НАЗАД

Есть уже тенденция, что после не самых лестных слов от Дзюбы тренеры обречены на успех. Пусть он скажет что-то похожее про Семака, «Зенит» снова выиграет чемпионство и пройдет в плей-офф Лиги чемпионов. Если это работает, то почему нет?» – цитирует Транькова Sport24

В 2012-м Дзюба играл под руководством Эмери в «Спартаке» и назвал его тренеришкой.

С Манчини Артем столкнулся в «Зените» перед ЧМ-2018 и отправился в аренду в тульский «Арсенал». Игрок заявил, что считает Манчини в большей степени бизнесменом, нежели тренером.

Евро-2020 Дзюба – лидер Евро-2020 по офсайдам ВЧЕРА В 12:12