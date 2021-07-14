Футбольный блогер и автор Eurosport Павел Городницкий рассказал, почему нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не перешел в клуб MLS.

«Помните, Дриусси мог уехать в «Интер Майами»? А почему он не уехал? А очень все просто – потому что Алексей Миллер не работает с Соединенными Штатами Америки. Это не комильфо, не было шансов у Дриусси оказаться в Штатах», – сказал Городницкий на своем ютьюб-канале.

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Зимой сообщалось об интересе к Дриусси со стороны «Интера Майами», летом 2021-го писали, что другой клуб MLS, «Остин», хочет подписать аргентинца.

Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Он перешел из «Ривер Плейта» за 15 млн евро.

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