Футбольный блогер и автор Eurosport Павел Городницкий рассказал, почему нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не перешел в клуб MLS.
«Помните, Дриусси мог уехать в «Интер Майами»? А почему он не уехал? А очень все просто – потому что Алексей Миллер не работает с Соединенными Штатами Америки. Это не комильфо, не было шансов у Дриусси оказаться в Штатах», – сказал Городницкий на своем ютьюб-канале.
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- Зимой сообщалось об интересе к Дриусси со стороны «Интера Майами», летом 2021-го писали, что другой клуб MLS, «Остин», хочет подписать аргентинца.
- Дриусси выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Он перешел из «Ривер Плейта» за 15 млн евро.
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