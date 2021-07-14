Футбольный блогер и автор Eurosport Павел Городницкий рассказал, почему «Рубин» не станет продавать Хвичу Кварацхелию летом 2021-го.

«Хвича Кварацхелия не уйдет из «Рубина» этим летом, хотя пару месяцев назад отец Хвичи говорил, что «мы в России больше играть не собираемся». Намекая, что Хвича не перейдет в «Зенит». Ну и в принципе это были такие понты, которые потом отец Хвичи оправдывал тем, что его неправильно поняли. Насколько я знаю, сам Хвича тоже собирался в Европу. Но как все происходит – звонят представители европейских клубов в «Рубин», или отправляют факсы, а там отвечают: «Мы не продадим Хвичу за 18 млн евро». Потому что «Рубин» хочет продать Хвичу дороже, например, за 30. Контракт действует до 2024 года – нет необходимости сейчас его продавать, потому что в ближайшем сезоне он может зажечь в РПЛ, зажечь в еврокубках и следующим летом уйти уже за другие деньги.

А кого же тогда продаст «Рубин»? Как я понимаю из ленты новостей, продадут Карла Старфельта и на эти деньги спокойненько проживут с Хвичей, со Слуцким и перспективами попасть в Лигу чемпионов», – сказал Городницкий на своем ютьюб-канале.

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Transfermarkt оценивает Кварацхелию в 18 млн евро.

В прошлом сезоне 20-летний футболист провел 23 матча в РПЛ, забил 4 мяча и сделал 8 ассистов.

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