Сезон-2020/21 стал одним из худших в истории русского футбола. Клубы РПЛ провалились в еврокубках (1 победа в 24-х играх), а сборная России вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе. Это самые заметные кейсы. Под ними скрываются проблемы с детско-юношеским футболом, падением в таблице коэффициентов УЕФА, низкой стоимостью телеконтракта по сравнению с другими лигами и множество других явлений. На этом фоне в РПЛ задумались о переменах.

Основополагающее изменение , которое хотят имплементировать уже с сезона-2022/23 – изменение форматов соревнований. Это касается не только РПЛ, но и всей структуры российских футбольных лиг. Для конструирования новых форматов пригласили голландскую компанию Hypercube. Консалтинговая фирма уже придумывала реформы в Голландии, Бельгии, Австрии и Дании – везде после этого следовал рост финансовых и спортивных показателей. Также голландцы придумали новый формат ЛЧ, так что их экспертиза точно заслуживает доверия.

«Земля 16», приносит РПЛ 80 миллиардов рублей за сезон. В альтернативных вариантах турнира доходы гарантировано вырастут. Давайте отследим подробнее. Нынешняя структура РПЛ не менялась с сезона-2012/13. Тогда ввели стыковые матчи между 13-й и 14-й командами РПЛ и клубами с третьего и четвертого мест ФНЛ. Чемпионат играют в два круга по 15 туров. Простой и прозрачный формат позволяет каждому клубу сыграть с каждым, но создает кучу скучных матчей. Едва ли вывеска «Ротор» – «Тамбов» привлекает к экранам хоть одного болельщика со стороны. От большого количества проходных матчей страдает и коммерческая ценность турнира. Согласно оценке РБК, действующий формат, именуемый в проекте Hypercube, приносит РПЛ 80 миллиардов рублей за сезон. В альтернативных вариантах турнира доходы гарантировано вырастут. Давайте отследим подробнее.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ Судья ФНЛ сделал 19 тысяч ставок за 2 года. Его поймал РФС («СЭ») 6 ЧАСОВ НАЗАД

«Земля 18»

В каждом из сценариев, получивших названия космических объектов, предполагается разное количество участников, которое обозначается цифрой. В формате «Земля 18» РПЛ расширяется до 18 клубов, а чемпионат проходит по схожему с нынешним сценарием.

Проводятся 34 тура (по 17 матчей дома и на выезде), после которых турнир заканчивается для команд, завоевавших путевку в Лигу чемпионов (победитель РПЛ и серебряный призер), одного участника Лиги Конференций (бронзовый призер) и двух худших команд, которые вылетают в ФНЛ напрямую. Финишировавшие на 4-7 местах в коротком плей-офф формате решат, кто получит последнюю путевку в ЛК, а команды с 15-16 мест побьются с клубами ФНЛ за сохранение прописки.

У такого формата минимальное количество плюсов. РФС отмечает «дополнительные матчи топ-клубов», но встречи «Зенита» или «Спартака» с условной «Уфой» едва ли радикально повлияют на количество зрителей. Битва же за путевку в ЛК может оказаться профанацией, так как статус третьего еврокубка пока что не вызывает особого желания в него попадать.

Проблем у сценария «Земля 18» куда больше. Во-первых, для его осуществления нужно привлечь еще два боеспособных клуба из ФНЛ. На фоне проблем поднявшегося в элиту «Нижнего Новгорода» (нет спонсора, а долги по зарплате игрокам составляют 120 млн рублей) это не кажется возможным. Во-вторых, в чемпионате станет на четыре тура больше – придется начинать раньше или позже заканчивать, потому что иначе велика вероятность погодных катаклизмов и низкой посещаемости в холодное время года. Помимо этого, сохранится проблема «команд, которым ничего не нужно». Клубы с восьмого по 14-е места после сохранения прописки на будущий сезон потеряют мотивацию и продолжат играть ненужные матчи.

Правда, есть надежда, что проблемы удастся решить заменой лимита на легионеров налогом на роскошь. Предполагается, что клубы не будут заставлять держать себя в рамках, но за заявку одного иностранца нужно будет оплатить взнос в общий фонд. По итогам сезона собранные деньги будут пропорционально распределены между клубами, выпускавшими на поле россиян до 23-х лет. Возможно, обезопасившие себя от вылета клубы, в последних турах будут работать на заработок. Да, упадет качество игры, зато шанс получит молодежь. Но это только предположение.

Формат «Земля 18» ориентировочно принесет РПЛ 87 млрд рублей за сезон (+8,75%), но зрелищность и посещаемость матчей упадет на 19% и 5% соответственно.

«Марс 16»

Сценарий «Марс 16» решает проблему среднего пласта, но еще больше расширяет чемпионат. На первом этапе предполагается провести обычный турнир из 30 туров. На втором – клубы будут делиться на подгруппы в зависимости от занятых мест. Четверка лучших по итогам регулярки разыграет мини-чемпионат из 6 туров на два места в ЛЧ и одну путевку в ЛК. Важно, что перед стартом мини-чемпионата очки, набранные клубами в регулярке, поделят на два.





Такой формат предполагает еще большее расширение чемпионата (36 туров+плей-офф за Лигу Конференций), но Hypercube Команды, занявшие в регулярном чемпионате места с пятого по 12-е, на втором этапе сыграют плей-офф, победитель которого побьется за оставшуюся путевку в Лигу Конференций с четвертым клубом из первой подгруппы. Но только в том случае, если победитель Кубка России не войдет в топ-4 по итогам сезона. В противном случае путевку в ЛК получит победитель плей-офф среди середняков. Клубы с последних четырех мест регулярки, как и топ-4, сыграют мини-чемпионат из шести туров с сокращением очков вдвое. Два худших клуба по его итогам сыграют в переходных матчах с клубами ФНЛ.Такой формат предполагает еще большее расширение чемпионата (36 туров+плей-офф за Лигу Конференций), но Hypercube ожидает прирост зрелищности и посещаемости на 8% и 4% соответственно. Общий заработок РПЛ по предварительным оценкам составит 92 млрд рублей.

«Юпитер 16»

В формате «Юпитер 16» клубы сначала играют регулярный чемпионат, но не классический из 30 туров, а лишь из 24-х. То есть не каждый клуб сыграет с каждым дома и на выезде. Все решит жеребьевка. Систему отбора матчей для регулярки назвали «швейцарской», но она устроена чуть по-другому. Главный смысл состоит в делении клубов на четыре когорты – топы, полутопы, середняки, аутсайдеры. В регулярном сезоне клубы из одной когорты сыграют между собой и дома, и в гостях, а вот с командами из других когорт так не выйдет. Так, например, «Зенит» в такой системе точно сыграет по два матча со «Спартаком», «Локомотивом» и ЦСКА, а вот с условным «Нижним Новгородом» всего раз и, скорее всего, на выезде. Так в регулярном чемпионате планируют сделать меньше бесполезных игр.

После завершения регулярки команды поделят на две подгруппы – топ-6 и все остальные. Очки сократят вдвое и проведут круговой турнир. Среди шести лучших команд сыграют в два круга, то есть каждый клуб проведет по 10 матчей, а вот в десятке худших – в один (9 матчей у каждого клуба). То итогам этой части сезона чемпион и серебряный призер отправятся в ЛЧ, а команда, занявшая третье место, – в ЛК. Оставшуюся путевку в ЛК между собой разыграет клуб, занявший четвертое место, и лучший клуб второй десятки (кто им станет, решится в стыковом матче по итогам второго круга). В ФНЛ точно вылетят клубы с двух последних мест, а клубы, занявшие два предпоследних места, сыграют стыки с командами ФНЛ.

Формат «Юпитер 16» предполагает рост посещаемости на 15% и зрелищности на 19%. Прогнозируемый доход РПЛ в таком случае, по данным все того же РБК, составит 102 млрд евро. Это наибольший доход из всех сценариев.

«Юпитер 20»

Вариант с 20-ю клубами аналогичен 16-клубному, но предполагает деление команд не на две подгруппы после первого этапа, а на три. Топы все также решат, кто пойдет в еврокубки, середняки выберут соперника за путевку в ЛК для четвертой команды из топ-6. А вот андердоги проведут круговой турнир, по итогам которого два клуба отправятся в ФНЛ напрямую, а еще два сыграют стыки. Предполагаемый доход РПЛ при таком формате составит 98 млрд рублей.

Помимо создания форматов соревнований, в Hypercube также провели их сравнение. Лучшим форматом по множеству факторов назвали «Юпитер 16». При нем прогнозируется самый большой рост посещаемости и зрелищности, а также достигается наибольший уровень доходов. РПЛ выберет формат РПЛ сезона-2022/23 до конца июля 2021 года. И вы тоже можете на это повлиять, пройдя анкетирование

Еще о реформах в РПЛ:

Чемпионат России Реформа российского футбола – что изменится в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ ДЕНЬ НАЗАД